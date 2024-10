Экс-солистке «Тату» Лене Катиной исполнилось 40 лет

В связи с ростом популярности за границей девушки начали записывать песни на английском — «Not Gonna Get Us», «I've Lost My Mind» и «All the Things She Said». Главные мировые звезды тепло отзывались о дуэте — так, ~Мадонна назвала Катину первой певицей из Восточной Европы с хорошим английским языком, позволяющим конкурировать с американскими исполнителями.~