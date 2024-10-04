Экс-солистке «Тату» Лене Катиной исполнилось 40 лет

«Не то чтобы мы вдруг захотели наладить отношения. Нам поступило предложение, от которого сложно было отказаться — выступить на стадионе в Минске перед началом боев. Это были международные соревнования на стадионе, который 20 лет назад мы открывали как группа, — прокомментировала Катина. — Поскольку мы все прекрасно знаем, какая ситуация у нас сложилась в стране, мы решили, что, наверное, нужно выступить наконец, чтобы как минимум немножко добавить позитива».