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Популярные воронежские автобусы изменили схему движения на две недели

Речь идет о маршрутах № 21 и № 73.

В Воронеже на период с 4 по 17 октября изменен маршрут автобусов № 21 и № 73, сообщили в пресс-службе администрации города.

Из-за дорожных работ в микрорайоне Шилово недалеко от ЖК Ласточкино общественный транспорт временно будет следовать через улицы Хохольскую, Аникина, Полковника Богомолова и Ключникова, двигаясь по часовой стрелке.

В обратном направлении — по улицам Кольцовской, 20-летия Октября, Моисеева, Челюскинцев, Краснознаменной, Острогожской, Хохольской, Аникина, через остановку «Поликлиника № 7», по улицам Ключникова, Острогожской, Теплоэнергетиков.

Ранее «АиФ-Воронеж» сообщал об ограничении движения автотранспорта в Советском районе Воронежа из-за проведения матча 6 октября.