В Башкирии завершен капремонт внутридомовых систем отопления

Согласно Жилищному кодексу РФ, собственники обязаны предоставлять доступ к общедомовому имуществу, к которому относится и система отопления, но нередко жильцы не пускают рабочих в квартиры. Управляющие компании активно работают с собственниками жилых помещений, вплоть до решения вопроса о предоставлении доступа через суд.