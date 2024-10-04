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В Башкирии завершен капремонт внутридомовых систем отопления

В текущем году в рамках подготовки к отопительному сезону в 6 многоквартирных домах выполнен капитальный ремонт систем теплоснабжения, сообщает минЖКХ РБ.

Источник: Министерство ЖКХ РБ

За период действия программы в Республике Башкортостан, c 2014 года, были капитально отремонтированы системы теплоснабжения в 246 многоквартирных домах.

Капремонт систем теплоснабжения предусматривает полную замену системы отопления: от розлива в подвале и до квартир на верхних этажах. Самая сложная часть работы подрядчика — уговорить собственников на проведение работ в квартирах.

Согласно Жилищному кодексу РФ, собственники обязаны предоставлять доступ к общедомовому имуществу, к которому относится и система отопления, но нередко жильцы не пускают рабочих в квартиры. Управляющие компании активно работают с собственниками жилых помещений, вплоть до решения вопроса о предоставлении доступа через суд.

В случаях недопусков для проведения работ по квартирным стоякам составляется акт, собственники пишут отказ и соглашаются, что ни подрядчик, ни Региональный оператор не несут ответственность в случае аварии.

Все отремонтированные системы теплоснабжения проходят опрессовку. После этого дом получает паспорт готовности к началу отопительного сезона.

ЖКХ