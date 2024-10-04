В Башкирии завершен капремонт внутридомовых систем отопления

За период действия программы в Республике Башкортостан, c 2014 года, были капитально отремонтированы системы теплоснабжения в 246 многоквартирных домах.
Капремонт систем теплоснабжения предусматривает полную замену системы отопления: от розлива в подвале и до квартир на верхних этажах. Самая сложная часть работы подрядчика — уговорить собственников на проведение работ в квартирах.
Согласно Жилищному кодексу РФ, собственники обязаны предоставлять доступ к общедомовому имуществу, к которому относится и система отопления, но нередко жильцы не пускают рабочих в квартиры. Управляющие компании активно работают с собственниками жилых помещений, вплоть до решения вопроса о предоставлении доступа через суд.
В случаях недопусков для проведения работ по квартирным стоякам составляется акт, собственники пишут отказ и соглашаются, что ни подрядчик, ни Региональный оператор не несут ответственность в случае аварии.
Все отремонтированные системы теплоснабжения проходят опрессовку. После этого дом получает паспорт готовности к началу отопительного сезона.