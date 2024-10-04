Лукашенко назвал регион Беларуси, где нужен кнут для наведения порядка

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что одному из регионов страны «нужен хороший кнут», сообщает пресс-служба президента.
Так, в рабочей командировке на Брестчину 4 октября белорусский президент напомнил о региональных программах в Беларуси. И в качестве примера, сказал о том, что на территориях, относящихся к юго-востоку Могилевской области, осуществляется программа по возрождению чернобыльских районов, которые на протяжении десятилетий возвращали к жизни.
— Сегодня видим, что поступили правильно, — заметил он.
Хотя здесь же Лукашенко сказал и о минусах в развитии Могилевщины. Он подчеркнул, что касаемо Могилевской области для эффективного развития все есть, кроме дисциплины. Глава государства даже заметил, что этому региону не помешал бы «хороший кнут».
— Могилевской области нужен хороший кнут. Там отличные земли, есть все. Просто разболтались, — уверен президент.
Напомним ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Могилев захламленным городом, поручив за год навести порядок.
Еще президент сказал вернуться к программе по развитию Полесья.
Также глава республики сказал поощрять белорусов, которые строят себе жилье на селе.