Лукашенко назвал регион Беларуси, где нужен кнут для наведения порядка

Хотя здесь же Лукашенко сказал и о минусах в развитии Могилевщины. Он подчеркнул, что касаемо Могилевской области для эффективного развития все есть, кроме дисциплины. Глава государства даже заметил, что этому региону не помешал бы «хороший кнут».