Парковка в аэропорту Астаны станет еще дороже

Информация для водителей размещена 4 октября 2024 года на странице международного аэропорта в Instagram.
Изменение тарифов проводится:
«В целях улучшения инфраструктуры парковочных зон, крытого паркинга, экспресс-линии и первой линии аэропорта и поддержания должного уровня обслуживания пассажиров. А также ввиду увеличения расходов на содержание объекта, в том числе, в связи с увеличением тарифов на коммунальные услуги и ростом инфляции на 2024 год».
Примечательно, что годом ранее также в октябре сообщалось об изменениях стоимости парковки. Тогда причиной роста суточных тарифов послужила загруженность.