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Парковка в аэропорту Астаны станет еще дороже

С 15 октября 2024 года в аэропорту Астаны изменится стоимость парковки. По данным пресс-службы воздушной гавани, на это есть несколько причин, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Информация для водителей размещена 4 октября 2024 года на странице международного аэропорта в Instagram.

Изменение тарифов проводится:

«В целях улучшения инфраструктуры парковочных зон, крытого паркинга, экспресс-линии и первой линии аэропорта и поддержания должного уровня обслуживания пассажиров. А также ввиду увеличения расходов на содержание объекта, в том числе, в связи с увеличением тарифов на коммунальные услуги и ростом инфляции на 2024 год».

Примечательно, что годом ранее также в октябре сообщалось об изменениях стоимости парковки. Тогда причиной роста суточных тарифов послужила загруженность.