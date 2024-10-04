Оборудование платных парковок в Уфе обойдется в 17,6 млн рублей

В Уфе установят оборудование на платных парковках. Соответствующую заявку на сайте госзакупок разместило МБУ «По благоустройству и содержанию автопарковочных мест». На покупку автоматизированной информационной системы власти готовы выделить 17,6 млн рублей.
Будущий поставщик должен смонтировать серверное оборудование, которое состоит из пяти стационарных программно-аппаратных комплексов фото- и видеофиксации и автоматизированных рабочих мест, а также два таких мобильных комплекса.
Срок исполнения контракт до 20 декабря, говорится в заявке.
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