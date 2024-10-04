14 участков дорог обновили в Иркутске

В Иркутске завершилось обновление 14 участков дорог. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, за текущий год планируют провести работы на 28 объектах общей протяженностью более 28 км. В самом разгаре работы на 12 отрезках. Работы ведутся в ночное и дневное время по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
— Несмотря на то, что работы на большинстве объектов закончены, регулярно контролируем действующие ремонты и взаимодействуем с подрядными организациями. Напоминаем им о сроках, а также о штрафах, которые будут применены в случае их срыва. В ближайшее время состоится приемка еще нескольких участков, — подчеркнул мэр Руслан Болотов.
Так, по улицам 25-го Октября и Якоби облагородили газоны, а в Нижней Лисихе сделали тротуары. Дорожные знаки появились на Малой Розе и в 20-м Советском переулке. На объездной Ново-Ленино устанавливают светофоры и наносят разметку.
Также больше, чем наполовину выполнено обустройство на Ленинградской, Байкальской от Советской до Тимирязева и от Ржанова до границы Иркутска. Асфальт положили на Лермонтова, объездной Первомайского и Университетского, Байкальской от Лопатина до Советской сняли старое покрытие.