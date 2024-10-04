14 участков дорог обновили в Иркутске

— Несмотря на то, что работы на большинстве объектов закончены, регулярно контролируем действующие ремонты и взаимодействуем с подрядными организациями. Напоминаем им о сроках, а также о штрафах, которые будут применены в случае их срыва. В ближайшее время состоится приемка еще нескольких участков, — подчеркнул мэр Руслан Болотов.