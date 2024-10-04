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Кеша работает над новым альбомом с A. G. Cook и Zhone

Американская певица Кеша раскрыла несколько деталей касательно ее грядущего лонгплея, название которого пока не разглашается. Однако стало известно, что в альбоме примут участие гиперпоп-продюсеры A. G. Cook и Zhone.

Источник: Звук

Американская певица Кеша раскрыла несколько деталей касательно ее грядущего лонгплея, название которого пока не разглашается. Однако стало известно, что в альбоме примут участие гиперпоп-продюсеры A. G. Cook и Zhone.

A. G. Cook, глава британского лейбла PC Music, известен как креативный директор Charli XCX. В том числе он работал в качестве исполнительного продюсера над ее нашумевшей пластинкой Brat (2024). А продюсера Zhone общественность знает по сотрудничеству со Slayyyter.

Этот альбом — мое маленькое дикое дитя.

Кеша.

певица.

«В моем последнем альбоме, Gag Order, я выразила свои самые болезненные эмоции. Я была по-настоящему уязвима. Теперь же я реально пытаюсь высвободить злую стерву внутри меня. Я даю ей время, потому что нам обеим нужно безопасное пространство для проживания всех эмоций», — рассказала Кеша в недавнем интервью для издания ELLE.

До этого стало известно, что Кеша запустила собственный лейбл Kesha Records.