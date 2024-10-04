Кеша работает над новым альбомом с A. G. Cook и Zhone

«В моем последнем альбоме, Gag Order, я выразила свои самые болезненные эмоции. Я была по-настоящему уязвима. Теперь же я реально пытаюсь высвободить злую стерву внутри меня. Я даю ей время, потому что нам обеим нужно безопасное пространство для проживания всех эмоций», — рассказала Кеша в недавнем интервью для издания ELLE.