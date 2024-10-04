В преддверии Дня учителя в Ростове наградили лучших педагогов

Накануне Дня учителя в Ростове-на-Дону состоялось чествование работников сферы образования. Педагогам вручили знаки отличия и благодарственные письма, говорится на сайте городской администрации.
Знаки отличия «За заслуги в области образования» получили шесть человек:
— начальник управления образования города Виктория Чернышова;
— директор школы № 110 Ирина Герасименко;
— педагог-психолог лицея № 11 Екатерина Зорина;
— директор школы № 99 Ольга Коновская;
— директор лицея № 103 Мария Левченко;
— начальник отдела образования Ворошиловского района города Ирина Микова.
Почетной грамоты главы администрации города была удостоена учитель математики Классического лицея № 1 Наталья Федоренко.
Благодарность главы администрации города объявили учителю географии гимназии № 25 Людмиле Мирошниковой.
Благодарственные письма главы администрации города вручили еще шести специалистам:
— старшему воспитателю детского сада № 8 Людмиле Валибековой;
— учителю начальных классов школы № 30 Елена Галкиной;
— заместителю директора по учебно-воспитательной работе школы № 84 Ирине Дашутиной;
— учителю английского языка лицея № 13 Светлане Калашниковой;
— учителю математики школы № 55 Елене Нечаевой;
— заместителю директора по воспитательной работе школы № 80 Ирине Олейниковой.
Сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко отметил, что каждый из педагогов вносит бесценный вклад в воспитание подрастающего поколения.
— Благодарю всех за профессионализм, добросовестность, искреннюю любовь к детям, — сказал Алексей Логвиненко.