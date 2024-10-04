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В преддверии Дня учителя в Ростове наградили лучших педагогов

Чествование учителей состоялось в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Накануне Дня учителя в Ростове-на-Дону состоялось чествование работников сферы образования. Педагогам вручили знаки отличия и благодарственные письма, говорится на сайте городской администрации.

Знаки отличия «За заслуги в области образования» получили шесть человек:

— начальник управления образования города Виктория Чернышова;

— директор школы № 110 Ирина Герасименко;

— педагог-психолог лицея № 11 Екатерина Зорина;

— директор школы № 99 Ольга Коновская;

— директор лицея № 103 Мария Левченко;

— начальник отдела образования Ворошиловского района города Ирина Микова.

Почетной грамоты главы администрации города была удостоена учитель математики Классического лицея № 1 Наталья Федоренко.

Благодарность главы администрации города объявили учителю географии гимназии № 25 Людмиле Мирошниковой.

Благодарственные письма главы администрации города вручили еще шести специалистам:

— старшему воспитателю детского сада № 8 Людмиле Валибековой;

— учителю начальных классов школы № 30 Елена Галкиной;

— заместителю директора по учебно-воспитательной работе школы № 84 Ирине Дашутиной;

— учителю английского языка лицея № 13 Светлане Калашниковой;

— учителю математики школы № 55 Елене Нечаевой;

— заместителю директора по воспитательной работе школы № 80 Ирине Олейниковой.

Сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко отметил, что каждый из педагогов вносит бесценный вклад в воспитание подрастающего поколения.

— Благодарю всех за профессионализм, добросовестность, искреннюю любовь к детям, — сказал Алексей Логвиненко.