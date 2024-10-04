Колесо обозрения закрылось возле ТРК в Воронеже

В администрации ТРК «КП» сообщили, что интерес к аттракциону уменьшился, из-за чего стало меньше посетителей. Из-за этого арендатор счел нерентабельным использовать аттракцион. Теперь он переедет в Тюмень. Дело в том, что собственником колеса обозрения является уральское ООО «Парк культуры и отдыха “Успех”.