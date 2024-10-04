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Колесо обозрения закрылось возле ТРК в Воронеже

Аттракцион отправят в Тюмень.

Источник: Комсомольская правда

О демонтаже колеса обозрения в парке Победы на территории ТРК «Арена» сообщили воронежцы в соцсетях сегодня, 4 октября.

В администрации ТРК «КП» сообщили, что интерес к аттракциону уменьшился, из-за чего стало меньше посетителей. Из-за этого арендатор счел нерентабельным использовать аттракцион. Теперь он переедет в Тюмень. Дело в том, что собственником колеса обозрения является уральское ООО «Парк культуры и отдыха “Успех”.

На месте колеса обозрения появится новый аттракцион, какой именно, пока неизвестно.