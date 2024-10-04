Две новосибирские школы закрыты из-за роста числа заболевших пневмонией

По словам заведующий педиатрическим отделением поликлиники Валентины Юрьевой, за девять месяцев 2024 года официально подтверждена пневмония у 298 детей. При за весь прошлый год было зарегистрировано всего 238 случаев. «Особенно заметен всплеск за последние три месяца: июль — 20 случаев пневмонии у детей, август — 36, сентябрь — 55. И с 1 по 3 октября зафиксировано 14 случаев», — добавили в ЦГБ.