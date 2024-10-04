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Две новосибирские школы закрыты из-за роста числа заболевших пневмонией

В Искитиме (Новосибирская область) две школы № 3 и № 4 полностью переведены на дистанционный формат обучения из-за роста числа заболевших пневмонией.

Еще в двух образовательных учреждениях (№ 5 и № 9) на дистанционное обучение перевели несколько классов, сообщает Искитимская центральная городская больница (ЦГБ).

Также был введен карантин в детской поликлинике Искитима «в связи с повышенной заболеваемостью». В частности, в 7 по 28 октября будет введен строгий масочный режим.

По словам заведующий педиатрическим отделением поликлиники Валентины Юрьевой, за девять месяцев 2024 года официально подтверждена пневмония у 298 детей. При за весь прошлый год было зарегистрировано всего 238 случаев. «Особенно заметен всплеск за последние три месяца: июль — 20 случаев пневмонии у детей, август — 36, сентябрь — 55. И с 1 по 3 октября зафиксировано 14 случаев», — добавили в ЦГБ.

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