«Пора начинать готовиться!» Певица Галина Шишкова рассказала о начале подготовки к Рождеству и Новому году

Подписчики-поклонники Галины Шишковой с ней всегда, что называется, на одной волне. В данном случае — и это вряд ли фальстарт — волне приближающейся подготовки к НГ-праздникам: «Какая вы молодец! Настроение передано!», «Да! До Нового года осталось…», «Точно! Уже пора самим себе создавать предпраздничное настроение, тогда и холодный ноябрь покажется сладким!», — комментарии под постом не менее атмосферные, чем фотографии Галины.