«Пора начинать готовиться!» Певица Галина Шишкова рассказала о начале подготовки к Рождеству и Новому году

Певица, телеведущая и дизайнер ярких оригинальных аксессуаров Галина Шишкова рассказала о том, что уже (в начале октября!) начала самую активную подготовку к Рождеству и Новому году. Галина в своих соцсетях взяла и поделилась невероятно атмосферными фотографиями. Галина, судя по всему, отправилась в одну из очень специализированных торговых точек Минска, где торгуют новогодней и рождественской атрибутикой.
Интерес, в том числе и профессиональный. Дело в том, что Галину Шишкову, кроме прочего, как минимум раз год приглашают выступить в качестве дизайнера и оформить, скажем, в одном из минских развлекательных заведений новогоднее дерево. Да и предновогодняя атмосфера дома у Галины каждый декабрь присутствует, а декор вызывает слова восторга от фолловеров, к примеру, Анастасии Тиханович…
Словом, для Галины Шишковой новогодние и рождественские праздники — в числе самых-самых любимых. Вероятно поэтому, к новому 2025-му года она уже вовсю готовится.
«Сегодня случайно попала в сказке», — так подписала дизайнер, к примеру, вот этот снимок.
Был еще и вот такой.
Ну, а этот — неописуемой красоты новогодний декор — любого, думается, может уже начать настраивать на лад приближающихся зимних праздников: сколько там осталось до той самой заветной ночи, когда нужно и можно загадывать заветные желания?
Подписчики-поклонники Галины Шишковой с ней всегда, что называется, на одной волне. В данном случае — и это вряд ли фальстарт — волне приближающейся подготовки к НГ-праздникам: «Какая вы молодец! Настроение передано!», «Да! До Нового года осталось…», «Точно! Уже пора самим себе создавать предпраздничное настроение, тогда и холодный ноябрь покажется сладким!», — комментарии под постом не менее атмосферные, чем фотографии Галины.
Словом, кажется, именно Галина Шишкова самой первой из всех медийных белорусов взяла и решила: уже самое время начинать ту самую чудесную и сказочную предновогоднюю суету, ведь подготовка к праздникам нередко приятнее, чем сами праздники.
Ранее мы писали о том, что «Минскзеленстрой» анонсировал начало реконструкции парка Горького в Минске (тут про это).