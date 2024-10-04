В Челябинске на выходных изменится маршрут пяти автобусов

— С 5 октября до конца суток 6 октября будет прекращено движение транспорта по улице Энергетиков на участке от Гранитной до Батумской. Автобусы № 5, 22а, 27, 81 будут объезжать закрытый участок по Гагарина и Копейскому шоссе, далее по маршруту, — уточнили в организации.