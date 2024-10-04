В муниципальных образованиях Самарской области введен карантин по лейкозу

Они обнаружены на территории поселка Бузбаш и в границах села Камышла в Камышлинском районе. В связи с этим на территориях введен карантин. Приказ регионального департамента ветеринарии опубликован на портале правовой информации.
Территории в радиусе одного км, прилегающие к очагу заболевания, признаны неблагополучными пунктами по лейкозу. В связи с этим их посещение посторонним лицам запрещено. Также не допускается совместное содержание в помещениях на указанных территориях инфицированных, больных и здоровых животных.
Лейкоз крупного рогатого скота является хронической инфекционной болезнью. Во время нее вирус паразитирует в клетках крови и приводит к нарушению их генетического аппарата и превращению клетки в злокачественную. Инкубационный период заболевания составляет от 14 и более дней.
Вирус лейкоза крупного рогатого скота является родственным некоторым вирусам в организме человека и может спровоцировать у него развитие острой Т-клеточной лимфомы, миелопатического спастического парапареза, нейровоспалительного заболевания центральной нервной системы.