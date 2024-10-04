В муниципальных образованиях Самарской области введен карантин по лейкозу

Территории в радиусе одного км, прилегающие к очагу заболевания, признаны неблагополучными пунктами по лейкозу. В связи с этим их посещение посторонним лицам запрещено. Также не допускается совместное содержание в помещениях на указанных территориях инфицированных, больных и здоровых животных.