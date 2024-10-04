Директор ЗАЭС считает терактом убийство начальника охраны станции с помощью СВУ

Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины в своем Telegram-канале написало, что около 07:00 они подорвали «военного преступника», так как Короткий якобы был «коллаборантом, причастным к организации и выполнению военных преступлений и репрессий украинцев в оккупации». По данным ведомства, мужчина передал российской стороне списки работников ЗАЭС, указав на людей, которые придерживаются проукраинской позиции, а также он якобы участвовал в репрессиях в отношении персонала станции.