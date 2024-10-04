«Побочка» от лекарств и почечная недостаточность: почему возникают судороги в ногах

— Но такие случаи редки и обычно связаны с серьезными нарушениями в организме. С другой стороны, дефицит кальция также может вызывать судороги, но это состояние чаще всего связано с хроническими заболеваниями, каждое из которых имеет свои симптомы, — уточнила невролог.