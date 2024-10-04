«Побочка» от лекарств и почечная недостаточность: почему возникают судороги в ногах

С жалобами на судороги в ногах к терапевтам, неврологам и другим специалистам обращаются довольно часто. Почему возникают самопроизвольные сокращения мышц, особенно вечером и ночью, и можно ли это вылечить, «Вечерняя Москва» узнала у врача-невролога сочинского филиала сети «Клиники Фомина» Татьяны Бергельсон.
По мнению специалиста, к причинам возникновения судорог в ногах относятся:
— Но такие случаи редки и обычно связаны с серьезными нарушениями в организме. С другой стороны, дефицит кальция также может вызывать судороги, но это состояние чаще всего связано с хроническими заболеваниями, каждое из которых имеет свои симптомы, — уточнила невролог.
Еще одной причиной возникновения судорог может быть так называемый синдром крампи, сообщила врач.
— Крампи — это неожиданное и болезненное мышечное сокращение, которое может длиться до нескольких минут. Хотя такие эпизоды, как правило, нечастые и не несут угрозы здоровью, они могут приносить значительный дискомфорт. Если крампи становятся частыми, необходимо обратиться к врачу, — порекомендовала специалист.
Существуют:
— Такие судороги могут быть симптомом печеночной или почечной недостаточности, атеросклероза и других заболеваний, — заметила невролог.
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При частых крампи врач назначает обследование для исключения серьезных заболеваний. Если явных причин не выявлено, терапия начинается с немедикаментозных методов: растяжка мышц голени и задней поверхности бедра, употребление достаточного количества жидкости, использование компрессов. Во время беременности может быть рекомендован прием магния.
По словам врача, непроизвольные сокращения мышц чаще возникают:
Как рассказала медик, при длительных судорогах может назначаться прием витаминов группы B, но только под контролем врача, так как стандартные поливитаминные комплексы не подходят. В сложных случаях могут применяться более серьезные препараты, такие как блокаторы кальциевых каналов, гамма-аминомасляная кислота, противосудорожные средства.
— Судороги в ногах, несмотря на свою неприятность, редко представляют серьезную угрозу для здоровья. Большинство судорог проходит самостоятельно и не требует приема лекарств, — заверила невролог.
Однако при частых эпизодах или сильных болях лучше проконсультироваться с врачом, добавила специалист.
— Для снижения риска возникновения судорог рекомендуется носить удобную обувь, избегать длительного неподвижного стояния, а также отдыхать с поднятыми вверх ногами, — посоветовала доктор. — Мягкий массаж икроножных мышц — еще один из эффективных методов профилактики.