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В Челябинской области на двое суток продлили режим НМУ

На Южном Урале снова продлили предупреждение о смоге.

Сейчас в Олбани: +14° 0 м/с 88% 760 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) продлили на двое суток в Челябинской области. Как сообщили в региональном Гидрометцентре, смог прогнозируется в семи городах.

— Предупреждение о НМУ первой степени до 8:00 часов 6 октября сохраняется в Челябинске, Коркино, Златоусте, Магнитогорске, Карабаше, Сатке и Аше, — говорится в сообщении.

В дни неблагоприятных метеоусловий промышленным предприятиям предписывают снизить негативное воздействие на атмосферный воздух. Результат достигается за счет приостановки части производственных процессов.

Напомним, режим НМУ в регионе действует с 30 сентября.