В Челябинской области на двое суток продлили режим НМУ

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) продлили на двое суток в Челябинской области. Как сообщили в региональном Гидрометцентре, смог прогнозируется в семи городах.
— Предупреждение о НМУ первой степени до 8:00 часов 6 октября сохраняется в Челябинске, Коркино, Златоусте, Магнитогорске, Карабаше, Сатке и Аше, — говорится в сообщении.
В дни неблагоприятных метеоусловий промышленным предприятиям предписывают снизить негативное воздействие на атмосферный воздух. Результат достигается за счет приостановки части производственных процессов.
Напомним, режим НМУ в регионе действует с 30 сентября.