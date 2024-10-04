Олбани
+11°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура требует закрыть кафе «Исфара» в Казани

Прокуратура Приволжского района Казани выдвинула требование о закрытии кафе «Исфара», сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Проверка выявила нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил пожарной безопасности в заведении на улице Авангардной. В связи с этим прокурор направил представление собственнику кафе и возбудил дела об административных правонарушениях по статьям КоАП РФ.

Также в Приволжский районный суд Казани подано исковое заявление с просьбой приостановить деятельность кафе до устранения выявленных нарушений. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

В конце августа прокуратура Приволжского района Казани выявила нарушения в трех кафе: «Баку», «1001 ночь» и «Душанбе», расположенных на улицах Хусаина Мавлютова и Рихарда Зорге.

Прокуратура