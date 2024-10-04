Прокуратура требует закрыть кафе «Исфара» в Казани

Проверка выявила нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил пожарной безопасности в заведении на улице Авангардной. В связи с этим прокурор направил представление собственнику кафе и возбудил дела об административных правонарушениях по статьям КоАП РФ.
Также в Приволжский районный суд Казани подано исковое заявление с просьбой приостановить деятельность кафе до устранения выявленных нарушений. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
В конце августа прокуратура Приволжского района Казани выявила нарушения в трех кафе: «Баку», «1001 ночь» и «Душанбе», расположенных на улицах Хусаина Мавлютова и Рихарда Зорге.