«Мигрень и пелена перед глазами»: как магнитные бури влияют на здоровье

Магнитные бури, временами сильные, продлятся на Земле минимум трое суток. Их окончание ожидается только в начале понедельника, 7 октября. Из-за этого некоторые люди могут чувствовать себя плохо. О том, что болит в период сильных магнитных бурь, «Вечерней Москве» рассказал заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог Юрий Серебрянский.
По его словам, на поверхности Солнца непрерывно происходят термоядерные реакции. В результате некоторых из них выделяются фотоны, которые устремляются во Вселенную, в том числе и на Землю. Именно они оказывают влияние на геомагнитное поле нашей планеты и, соответственно, на все организмы, населяющие ее.
Чаще всего от этого природного явления страдают люди старше 50 лет и пациенты с хроническими заболеваниями. Так, специалист отметил, что в период магнитных бурь чаще происходят инфаркты, инсульты, гипертонические кризы.
Однако испытывать недомогания из-за возмущения магнитосферы могут не только хроники.
— Дело в том, что у людей разная чувствительность организма. Но все мы чувствуем это воздействие. В период магнитных бурь возникают головные боли, очень похожие на мигрень, давящие боли в сердце, одышка, перебои в сердечном ритме, пелена перед глазами. Кроме того, у людей может «крутить» суставы, может болеть позвоночник. Нередки и приступы бронхиальной астмы, — рассказал Серебрянский.
Людям с хроническими заболеваниями и метеозависимостью врач рекомендует в период бурь чаще измерять давление, а в случае каких-либо недомоганий — не затягивать с обращением к врачу.
Крупный взрыв на Солнце произошел в ночь на среду, 2 октября, почти точно по центру солнечного диска в области максимального воздействия на Землю. Доктор физико-математических наук Игорь Чашей рассказал «ВМ», как это может отразиться на жителях планеты.