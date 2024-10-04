«Мигрень и пелена перед глазами»: как магнитные бури влияют на здоровье

По его словам, на поверхности Солнца непрерывно происходят термоядерные реакции. В результате некоторых из них выделяются фотоны, которые устремляются во Вселенную, в том числе и на Землю. Именно они оказывают влияние на геомагнитное поле нашей планеты и, соответственно, на все организмы, населяющие ее.