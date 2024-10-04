Умерла одна из создателей мультфильмов о Простоквашино Марина Восканьянц

Восканьянц с детства увлекалась мультфильмами и танцами, пишет Капков. «В пятилетнем возрасте Марина впервые увидела мультфильмы, это были шедевры Уолта Диснея. Это был 1939 год. Перед началом сеанса в кинотеатре шел концерт. “Какой-то мальчик лет семи в красной рубашке, подпоясанной золотым кушачком, танцевал. Что он танцевал? Очевидно, русскую пляску. И я даже не знаю, что сильнее на меня подействовало — Дисней или этот мальчик”», — приводит он воспоминания художницы.