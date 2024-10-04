В Воронежской области дисквалифицировали директора УК «Развитие»

Как оказалось, ранее директор УК уже не раз привлекался к административной ответственности за подобные правонарушения. В итоге мировой судья назначил ему наказание в виде дисквалификации. Мужчину лишили прав осуществлять деятельность в области управления многоквартирными домами на восемь месяцев. А сведения об этом будут внесены в реестр дисквалифицированных лиц ФНС России и Минстроя России, размещенных в ГИС ЖКХ.