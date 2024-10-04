В Воронежской области дисквалифицировали директора УК «Развитие»

В городе Семилуки дисквалифицировали директора УК «Развитие». Поводом для этого послужили нарушения лицензионных требований и бездействие руководителя «управляшки» в вопросе их устранения. Об этом рассказали в Госжилинспекции по Воронежской области 4 октября.
УК обслуживала многоквартирный дом № 1 по улице Набережная. В октябре 2023 года в организацию нагрянули с проверкой. Было установлено, что подвальные помещения в двух подъездах дома сильно подтоплены канализационными стоками из-за негерметичности инженерных систем.
ГЖИ выдала предписание УК «Развитие» на устранение нарушений, а в отношении директора был составлен протокол по ч.2 ст. 14.1.3 КоАП. Затем материалы направили в суд.
Как оказалось, ранее директор УК уже не раз привлекался к административной ответственности за подобные правонарушения. В итоге мировой судья назначил ему наказание в виде дисквалификации. Мужчину лишили прав осуществлять деятельность в области управления многоквартирными домами на восемь месяцев. А сведения об этом будут внесены в реестр дисквалифицированных лиц ФНС России и Минстроя России, размещенных в ГИС ЖКХ.