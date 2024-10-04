Непредсказуемые соперники: Что происходит в «Ростове» и «Спартаке» перед матчем одиннадцатого тура РПЛ

Начали сезон ростовчане с ничьей с ЦСКА со счетом 0:0 на домашнем стадионе. Затем обыграли самарские «Крылья Советов» на выезде — 1:3. После «желто-синие» проиграли 5:0 питерскому «Зениту». Затем сыграл вничью дома с казанским «Рубином» — 1:1, также на «Ростов Арене» одолел со счетом 3:2 «Оренбург» и проиграл на выезде «Локомотиву» — 3:2. Над воронежским «Факелом» «желто-синие» одержали победу со счетом 4:1, а после уступили «Краснодару» на его поле со счетом 2:0 и вничью сыграли с махачкалинским «Динамо» дома — 0:0. 28 сентября ростовчане отдали три очка «Акрону», играя дома, — 0:2.