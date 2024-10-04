Непредсказуемые соперники: Что происходит в «Ростове» и «Спартаке» перед матчем одиннадцатого тура РПЛ

В субботу, 5 октября, в 19:00, ФК «Ростов» сыграет в одиннадцатом матче сезона 2024/2025 Российской премьер-лиги по футболу. Встреча пройдет на выезде с командой «Спартак», которая расположилась на две строчки выше в турнирной таблице. Рассказываем, что произошло в каждом клубе перед матчем.
КАК СЫГРАЛ «РОСТОВ».
«Ростов» на сегодня занимает восьмую строчку в турнирной таблице. За десять туров «желто-синие» успели одержать.
Начали сезон ростовчане с ничьей с ЦСКА со счетом 0:0 на домашнем стадионе. Затем обыграли самарские «Крылья Советов» на выезде — 1:3. После «желто-синие» проиграли 5:0 питерскому «Зениту». Затем сыграл вничью дома с казанским «Рубином» — 1:1, также на «Ростов Арене» одолел со счетом 3:2 «Оренбург» и проиграл на выезде «Локомотиву» — 3:2. Над воронежским «Факелом» «желто-синие» одержали победу со счетом 4:1, а после уступили «Краснодару» на его поле со счетом 2:0 и вничью сыграли с махачкалинским «Динамо» дома — 0:0. 28 сентября ростовчане отдали три очка «Акрону», играя дома, — 0:2.
Кажется, после поездки на Кубань что-то в ростовчанах надломилось. И даже проведя несколько матчей дома, «желто-синие» не смогли одержать ни одной победы, хотя играли против новичков РПЛ.
В сухом остатке у ростовчан три победы, четыре поражения и три ничейных результата, а это после десяти туров — 12 очков, в два раза меньше, чем у лидеров турнирной таблицы — «Локомотива» и «Краснодара», заработавших по 24 очка.
КАК СЫГРАЛ «СПАРТАК».
У «Спартака» же шестое место и 16 очков. Начали москвичи сезон с проигрыша «Оренбургу» — 2:0, затем обыграли на выезде «Химки» со счетом 1:3, разгромили дома самарские «Крылья Советов» — 3:0, после чего вничью сыграли с «Ахматом» — 0:0. Также дома обыграли воронежский «Факел» — 3:0, а встреча на выезде с «Зенитом» окончилась ничьей — 0:0. Далее москвичи обыграли дома казанский «Рубин» — 1:0, а встреча на выезде с махачкалинским «Динамо» завершилась со счетом 1:1. Столько же — 1:1 — табло показало после домашнего матча с московским «Динамо», а в гостях у «Локомотива» команда проиграла — 3:1.
Надо сказать, что последние матчи для «красно-белых» выдались непростыми. За полторы недели они сыграли три дерби: имея численное преимущество, упустили победу во встрече с «Динамо», проиграли «Локомотиву» и обыграли лишь «Динамо» в кубковом матче.
ПРОГНОЗ.
Как показывает опыт, матчи между «Спартаком» и «Ростовом» частенько оказываются валидольными, и результат в них непредсказуемый. Так, в апреле москвичи разбили ростовчан на «Ростов Арене», а пять лет назад «желто-синие» обыграли «красно-белых» в Москве. Как отмечают букмекеры, в спорах между «Спартаком» и «Ростовом» часто можно увидеть немало голов причем в обе стороны.
За историю противостояний результат следующий: за 64 встречи у «Спартака» 36 побед, у «Ростова» — 15, а ничья была 13 раз. Самый разгромный счет в пользу «красно-белых» — 5:1, а в пользу «желто-синих» — 4:0.
Букмекеры обращают внимание на плохую результативность подопечных Валерия Карпина в РПЛ в последнее время, но ожидают голы в обе стороны.
Напоминаем, начало матча — в 19.00.