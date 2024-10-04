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Рекультивацию полигона ТБО в Таганроге планируют завершить к концу 2024 года

Работы по рекультивации полигона ТБО в Таганроге выполнили уже на 74%

Источник: Комсомольская правда

Завершить рекультивацию полигона ТБО в Таганроге должны к концу 2024 года. Об этом стало известно по итогам проверки, которую провел заместитель губернатора Игорь Сорокин.

— Работы выполнены на 74%. Уверен, после завершения работ территория превратится в красивое и безопасное место для прогулок и отдыха, — сказал Игорь Сорокин.

Сейчас на объекте монтируют геосинтетические материалы и трубы пассивной дегазации, а также укладывается слой плодородного грунта.

Напомним, контроль за работами по рекультивации полигона ТБО — одна из задач, которую ранее поставила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Добавим, всего в рамках федерального проекта «Чистая страна» на Дону ликвидируют пять крупных свалочных очагов, которые находятся в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Донецке и Цимлянске.