Рекультивацию полигона ТБО в Таганроге планируют завершить к концу 2024 года

Завершить рекультивацию полигона ТБО в Таганроге должны к концу 2024 года. Об этом стало известно по итогам проверки, которую провел заместитель губернатора Игорь Сорокин.
— Работы выполнены на 74%. Уверен, после завершения работ территория превратится в красивое и безопасное место для прогулок и отдыха, — сказал Игорь Сорокин.
Сейчас на объекте монтируют геосинтетические материалы и трубы пассивной дегазации, а также укладывается слой плодородного грунта.
Напомним, контроль за работами по рекультивации полигона ТБО — одна из задач, которую ранее поставила глава Таганрога Светлана Камбулова.
Добавим, всего в рамках федерального проекта «Чистая страна» на Дону ликвидируют пять крупных свалочных очагов, которые находятся в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Донецке и Цимлянске.