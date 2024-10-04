В РПЦ высказались о пересмотре дела калининградских врачей

Московский областной суд в сентябре 2022 года приговорил Сушкевич и Белую к 9 и 9,5 годам колонии общего режима (обвинение запрашивало по 13 каждой). Дополнительно им запретили три года работать по профессии после освобождения (прокуратура столько и просила). Позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал это решение законным, как и кассационная инстанция ВС РФ. Врачи не признали вину и настаивали на своем оправдании, они обратились с жалобой в президиум суда.