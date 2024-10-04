«Северные районы Ростовской области развиваются»: Александр Ищенко посетил соцобъекты трех сельских районов Дона

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко посетил три района в своем избирательном округе: Боковский, Верхнедонской и Советский.
— Вновь делаю вывод, что север Ростовской области развивается. Благодаря поддержке нашего губернатора и его пристальному вниманию к исполнению наказов наших избирателей в каждой станице строятся и реконструируются социально значимые объекты, благоустраиваются парки, скверы, памятные места, — поделился впечатлениями Александр Валентинович.
ИТОГИ ВИЗИТА В СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
В Советском районе Александр Ищенко посетил ряд социально значимых объектов. Первым из них стал детский сад «Радуга» в поселке Чирском. Его построили в 2023 году в рамках Народной программы партии «Единая Россия». Детский сад облегчил жизнь родителям, которые ранее возили детей в районный центр. Теперь 35 малышей из Чирского и ближайших хуторов получают дошкольное образование недалеко от дома в просторном, уютном и современном садике.
После детского сада большинство ребят пойдут учиться в местную школу, которую недавно капитально отремонтировали. Александр Ищенко посетил и ее.
— В средней школе неплохой капитальный ремонт, но не решена проблема с наличием спортивного зала, — поделился спикер Донского парламента. — Очевидно, что дети должны иметь всесезонный спортзал. Пути решения этого вопроса будем искать совместно с профильным министерством.
Также в поселке Чирском председатель ЗС осмотрел сельский Дом культуры. Учреждение является точкой притяжения для жителей всех возрастов, однако само здание нуждается в ремонте.
— В самое ближайшее время займемся ремонтом кровли и будем искать способы для того, чтобы в целом Дом культуры в Чирском был отремонтирован в достаточно обозримой перспективе, — сказал спикер донского парламента.
«РАДИ ТАКИХ МОМЕНТОВ СТОИТ ЖИТЬ».
В Боковском районе Александр Валентинович навестил детей, получающих помощь в Комплексном центре социального обслуживания. В центре находятся 11 воспитанников. Здесь для ребят созданы комфортные условия проживания.
Спикер донского парламента вручил детям подарки и выяснил, какая нужна помощь.
— Ходить в гости к детям — это одно удовольствие, потому что сам становишься на короткое время ребенком. Пытаешься вспомнить, а что же было интересно тебе, ожидаемо в этом возрасте. И конечно хочется ребятам сделать подарки, которые будут им приятны, интересны, а самое главное — полезны в жизни. Для маленьких это, конечно, игрушки. У ребят постарше немножко другие запросы. Детки самые разные, но их объединяет то, что они очень доброжелательные. Ради таких моментов стоит жить, — поделился впечатлениями председатель ЗС.
ОБНОВИЛИ БИБЛИОТЕКУ, ОТРЕМОНТИРОВАЛИ МУЗЕЙ.
Кроме того, в Боковском районе Александр Валентинович посетил ряд социально значимых объектов, обновленных в рамках реализации Народной программы «Единой России».
Первый из них — краеведческий музей. В прошлом году были завершены ремонтные работы, и теперь экспозиция размещена в просторных светлых залах, каждый из которых погружает то в природное разнообразие района, то в доисторическую эпоху донских земель, то в казачий быт.
Библиотека, как и музей, тоже стала точкой притяжения. Ее материально-техническое оснащение завершено совсем недавно.
К услугам, жителей района предоставлены интерактивные зоны, компьютерная техника, очки виртуальной реальности.
Свой вклад в пополнение библиотеки внес спикер донского парламента, передав ЦРБ 400 экземпляров книг детской, художественной и учебной литературы.
Также в станице Боковской председатель ЗС осмотрел ход строительства нового моста через реку Чир. А в Каргинской спикер донского парламента посетил среднюю школу имени Шолохова. В 2021 году здесь был проведен частичный капитальный ремонт, а в 2024 году по наказу избирателей депутату Александру Ищенко территорию школы благоустроили.
Рядом с учебным заведением завершаются работы на еще одном значимом для станицы объекте — это строительство модульного спортивного зала.
«ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ КАЖДОЙ СЕМЬИ».
В станице Мигулинской Верхнедонского района после капремонта открылось здание начальной школы. Качество проведенных работ во время поездки оценил Александр Валентинович.
Капитальный ремонт школы начался летом 2023 года. Подрядчики усилили конструкцию здания, обновили кровлю, окна, полы, инженерные системы, обустроили спортивные площадки, благоустроили территорию и установили современную систему видеонаблюдения. В обновленную школу пошли 59 маленьких мигулинцев и жителей близлежащих хуторов.
— Это очень значимое хорошее событие не только для системы образования, не только для Верхнедонского района, но это очень важно для каждой семьи, для каждого жителя станицы, — отметил Александр Валентинович.
Также в станице Мигулинской председатель ЗС передал обширную коллекцию книг патриотическому клубу.
В районном центре — в станице Казанской — Александр Валентинович посетил Верхнедонскую гимназию.
Фасады зданий учебного учреждения были капитально отремонтированы в 2024 году в рамках исполнения приоритетного наказа избирателей.
Объект особой гордости для жителей Казанской — это набережная реки Дон. Ее благоустройство осуществляется в рамках Народной программы «Единой России».
— Мы привыкли слышать про набережную реки Дон в городе Ростове-на-Дону, а это набережная в станице Казанской. Она носит интересное название «Набережная аистов». Эти аисты приносят в наши сельские населенные пункты новые школы, новые поликлиники, новые объекты социальной сферы, — отметил Александр Валентинович. — А там, где невозможно построить что-то новое, но есть старые объекты, они получают новую жизнь — ремонтируются, реконструируются, приспосабливаются под современные условия. И, конечно же, мы сегодня обсуждаем не только то, что достигнуто, то, что сделано. Мы обсуждаем планы на будущее. Эти планы позволяют с уверенностью сказать, что наши северные территории — Советский сельский район, Боковский, Верхнедонской и другие — будут продолжать развиваться, — отметил Александр Валентинович.
Спикер донского парламента подчеркнул, что заинтересовать молодых жителей сельских территорий остаться в родной станице, создать семью, построить дом возможно только в том случае, если на местах созданы комфортные условия. Поэтому задача качественного развития социальной сферы на селе находится в приоритете органов власти донского края. Этому уделяет особое внимание губернатор Ростовской области и депутатский корпус.