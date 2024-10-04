«Северные районы Ростовской области развиваются»: Александр Ищенко посетил соцобъекты трех сельских районов Дона

— Ходить в гости к детям — это одно удовольствие, потому что сам становишься на короткое время ребенком. Пытаешься вспомнить, а что же было интересно тебе, ожидаемо в этом возрасте. И конечно хочется ребятам сделать подарки, которые будут им приятны, интересны, а самое главное — полезны в жизни. Для маленьких это, конечно, игрушки. У ребят постарше немножко другие запросы. Детки самые разные, но их объединяет то, что они очень доброжелательные. Ради таких моментов стоит жить, — поделился впечатлениями председатель ЗС.