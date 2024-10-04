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Омским контролерам хотят разрешить задерживать «зайцев»

Вопрос о создании такой службы рассмотрит Омский городской совет.

Источник: Комсомольская правда

8 октября Омский городской совет в числе прочего рассмотрит вопрос о создании в Омске службы контроля оплаты проезда в общественном транспорте.

Сейчас контролеры, отлавливающие безбилетников, в Омске по факту уже есть. Однако у них нет полномочий задерживать «зайцев» и устанавливать их личность. Такими правами наделена только полиция.

Судя по повестке, депутаты планируют это исправить и наделить службу контроля функцией «ограничения передвижения» безбилетников. Как именно планируется их «ограничивать» в документе не сказано.

Согласно КоАП Омской области штраф за безбилетный проезд составляет сейчас 1 тысячу рублей. За повторное нарушение — 2 000.