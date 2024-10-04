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В Челябинске с 15 октября повысится цена проезда в общественном транспорте

Стоимость изменится для всех видов оплаты проездного билета.

Источник: АиФ

Цена проезда в общественном транспорте в Челябинске повысится с 15 октября. Изменения касаются всех видов транспорта и способов оплаты. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Челябинской области.

«В целях разрешения проблем кадрового дефицита, продолжения работы по обновлению подвижного состава, обеспечению должного ремонта общественного транспорта запланировано изменение билетного меню и повышение стоимости проезда в Челябинской агломерации», — уточняется в официальном сообщении.

Как изменится стоимость:

Транспортная карта. Сейчас 28 рублей, станет 34 рубля.

Банковская карта. Сейчас 29 рублей, станет 37 рублей.

Наличные. Сейчас 35 рублей, станет 43 рубля.

Проездной на месяц. Сейчас 1 200 рублей, станет 1450 рублей.

Проиндексируется и стоимость разового льготного проезда (скидка 50%) с 14 до 17 рублей.