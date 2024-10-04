В Челябинске с 15 октября повысится цена проезда в общественном транспорте

Цена проезда в общественном транспорте в Челябинске повысится с 15 октября. Изменения касаются всех видов транспорта и способов оплаты. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Челябинской области.
«В целях разрешения проблем кадрового дефицита, продолжения работы по обновлению подвижного состава, обеспечению должного ремонта общественного транспорта запланировано изменение билетного меню и повышение стоимости проезда в Челябинской агломерации», — уточняется в официальном сообщении.
Как изменится стоимость:
Транспортная карта. Сейчас 28 рублей, станет 34 рубля.
Банковская карта. Сейчас 29 рублей, станет 37 рублей.
Наличные. Сейчас 35 рублей, станет 43 рубля.
Проездной на месяц. Сейчас 1 200 рублей, станет 1450 рублей.
Проиндексируется и стоимость разового льготного проезда (скидка 50%) с 14 до 17 рублей.