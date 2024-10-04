Дора выпустила трек «Зависима» и клип на него

Российская певица Дора поделилась со своими поклонниками песней «Зависима» и также представила на нее музыкальное видео. Трек войдет в грядущий альбом артистки Lovesongs, который должен увидеть свет 18 октября.
В новой песне Дора поет о девушке, которая продолжает цепляться за своего партнера, несмотря на то что тот к ней охладел: «Я зависима очень, а ты — нет».
Клип выглядит так, что создается ощущение, будто его снимали на плохую заляпанную камеру. Роль второй половинки певицы досталась огромному игрушечному медведю.
Ранее стало известно, что в будущий альбом Доры Lovesongs войдут 18 композиций, в том числе фиты с Мэйби Бэйби, луни ана, АКУЛИЧ и lowlife.