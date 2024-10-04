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Отлитый под Минском памятник Франциску Скорине открыли в Калининграде

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Торжественная церемония открытия памятника Франциску Скорине состоялась сегодня в Калининграде — двухтонная бронзовая скульптура установлена на территории Балтийского федерального университета (БФУ), сообщили в пресс-службе учебного заведения в пятницу.

Источник: Балтийский федеральный университет

Там уточнили, что мероприятие прошло в рамках форума «Россия и Беларусь: общая история, общая судьба».

«Четвертого октября на территории Института образования и гуманитарных наук БФУ имени Канта торжественно открыли памятник славянскому первопечатнику и просветителю эпохи Возрождения Франциску Скорине», — проинформировали в вузе, подчеркнув, что личность Скорины занимает особое место в славянской культуре.

Две тонны бронзы

Скульптура Франциска Скорины весит две тонны, она выполнена из бронзы, а отлита в одной из мастерских города Смолевичи под Минском.

Автором памятника является скульптор, профессор Белорусской академии искусств Анатолий Артимович.

В 2004 году эта скульптура была подарена Калининградской области местным землячеством белорусов. Тогда было принято решение установить ее перед административным корпусом БФУ. Однако когда начали строить новый университетский кампус, администрация вуза пришла к выводу, что памятник должен располагаться возле исторического корпуса, где учатся студенты-гуманитарии.

Форум «Россия и Беларусь: общая история, общая судьба» прошел в Калининграде 2—4 октября. Это второй по счету форум. Первый прошел в 2023 году в Минске. Форум нацелен на сохранение общей исторической памяти в России и Беларуси, также в его задачах — придать новый импульс совместной работе по противодействию попыткам фальсификации истории и пересмотру итогов Второй мировой войны.