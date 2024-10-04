Отлитый под Минском памятник Франциску Скорине открыли в Калининграде

Форум «Россия и Беларусь: общая история, общая судьба» прошел в Калининграде 2—4 октября . Это второй по счету форум. Первый прошел в 2023 году в Минске. Форум нацелен на сохранение общей исторической памяти в России и Беларуси, также в его задачах — придать новый импульс совместной работе по противодействию попыткам фальсификации истории и пересмотру итогов Второй мировой войны.