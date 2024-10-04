Отлитый под Минском памятник Франциску Скорине открыли в Калининграде

Там уточнили, что мероприятие прошло в рамках форума «Россия и Беларусь: общая история, общая судьба».
«Четвертого октября на территории Института образования и гуманитарных наук БФУ имени Канта торжественно открыли памятник славянскому первопечатнику и просветителю эпохи Возрождения Франциску Скорине», — проинформировали в вузе, подчеркнув, что личность Скорины занимает особое место в славянской культуре.
Две тонны бронзы
Скульптура Франциска Скорины весит две тонны, она выполнена из бронзы, а отлита в одной из мастерских города Смолевичи под Минском.
Автором памятника является скульптор, профессор Белорусской академии искусств Анатолий Артимович.
В 2004 году эта скульптура была подарена Калининградской области местным землячеством белорусов. Тогда было принято решение установить ее перед административным корпусом БФУ. Однако когда начали строить новый университетский кампус, администрация вуза пришла к выводу, что памятник должен располагаться возле исторического корпуса, где учатся студенты-гуманитарии.
Форум «Россия и Беларусь: общая история, общая судьба» прошел в Калининграде