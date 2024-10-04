Волгодонский атомщик стал серебряным призером по IT на международном чемпионате

Атомщик из Волгодонска Виктор Ожерельев в составе сборной команды госкорпорации «Росатом» на Международном чемпионате по перспективным технологиям и навыкам BRICS Future Skills & Tech Challenge-2024. Об этом сообщает пресс-служба Ростовской атомной электростанции.
В финале состязания в Казани приняли участие порядка тысячи специалистов из 13 стран включая Бразилию, Индию, Китай, ЮАР, Беларусь и другие.
Инженер Ростовской АЭС Виктор Ожерельев представил свою команду в компетенции «Машинное обучение и большие данные». Он занял второе место в национальном рейтинге среди 12 участников из России, уступив только коллеге из компании «Гринатом».
— Победа, и даже просто участие, в таких серьезных чемпионатах служит индикатором профессионализма наших сотрудников. Это возможность получить объективную оценку достижений в рамках экспертного сообщества и с учетом мировых стандартов, — отметил замдиректора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев. — Мы гордимся нашим парнем. Он достойно представил нашу АЭС, электроэнергетический дивизион и атомную отрасль.
Виктору 26 лет, он работает инженером на участке автоматизированной системы управления блоков в цехе тепловой автоматики и измерений. Молодой специалист с отличием окончил Волгодонский инженерно-технический институт НИЯУ МИФИ по специальности «Теплоэнергетика и теплотехника», а также получил красный диплом магистра по специальности «Системный анализ и управление».
В этом году Виктор Ожерельев победил в дивизиональном чемпионате профмастерства «REASkills» в компетенции «Машинное обучение и большие данные». IT-дисциплин молодой человек увлекся пять лет назад.
— Машинное обучение связано с математикой и программированием, а это возможность развиваться как технический специалист и писать код, — рассказал Виктор. — Мне важно не просто побеждать, а наращивать уровень сложности., и я могу развиваться в своей основной сфере — например, проводить какую-то аналитику для атомной станции.