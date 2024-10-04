Волгодонский атомщик стал серебряным призером по IT на международном чемпионате

— Машинное обучение связано с математикой и программированием, а это возможность развиваться как технический специалист и писать код, — рассказал Виктор. — Мне важно не просто побеждать, а наращивать уровень сложности., и я могу развиваться в своей основной сфере — например, проводить какую-то аналитику для атомной станции.