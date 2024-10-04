В Башкирии троих пассажиров сняли с поездов за пьяный дебош

Мужчины — 55-летний житель Перми, 45-летний житель Златоуста и 51-летний житель Челябинской области — распивали алкоголь, нарушали общественный порядок, не давая пассажирам отдыхать. На замечания и требования работников поездной бригады и окружающих прекратить противоправные действия не реагировали. Пришлось вызвать транспортных полицейских. Пермяка привлекли к административной ответственности по ст. 20.20 КоАП РФ «потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах». Жителя Златоуста — по статье 20.21 КоАП РФ «появление в общественных местах в состоянии опьянения» и по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «мелкое хулиганство», а жителя Челябинской области — по статье 20.21 КоАП РФ «появление в общественных местах в состоянии опьянения».