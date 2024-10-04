В Башкирии троих пассажиров сняли с поездов за пьяный дебош

По данным пресс-службы уфимского ЛУ МВД России на транспорте, нетрезвых дебоширов сняли с трех поездов, которые следовали по маршрутам Караганда — Самара и Москва — Челябинск.
Мужчины — 55-летний житель Перми, 45-летний житель Златоуста и 51-летний житель Челябинской области — распивали алкоголь, нарушали общественный порядок, не давая пассажирам отдыхать. На замечания и требования работников поездной бригады и окружающих прекратить противоправные действия не реагировали. Пришлось вызвать транспортных полицейских. Пермяка привлекли к административной ответственности по ст. 20.20 КоАП РФ «потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах». Жителя Златоуста — по статье 20.21 КоАП РФ «появление в общественных местах в состоянии опьянения» и по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «мелкое хулиганство», а жителя Челябинской области — по статье 20.21 КоАП РФ «появление в общественных местах в состоянии опьянения».
Всем троим любителям выпить в поездке отказали в дальнейшем проезде в поезде.
«Нарушителям предстоит оплатить штрафы. При этом деньги в размере стоимости проезда за непроследованное расстояние и стоимость перевозки багажа не возвращаются. Транспортная полиция напоминает, что в соответствии с Правилами оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажир может быть удален из поезда, если при посадке или в пути следования он нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».