В Омске до сих пор сидят без отопления жители 300 домов

«Будем подключать в ручном режиме, — сообщил Сергей Шелест. — Направляем дополнительные ресурсы на каждый поврежденный участок — основной упор на Советский округ. Отдельное спасибо Любинскому району: их 2 бригады планируют начать работать в городе уже с завтрашнего дня».