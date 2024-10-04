В Омске до сих пор сидят без отопления жители 300 домов

Сегодня мэр города Сергей Шелест провел оперативный штаб по подключению жилья к теплу. Об его итогах глава города рассказал в своем телеграмм-канале.
По информации Единой дежурно-диспетчерской службы на сегодняшний день к теплоснабжению подключены 5 400 омских домов. В еще 300 тепла по-прежнему нет.
«Будем подключать в ручном режиме, — сообщил Сергей Шелест. — Направляем дополнительные ресурсы на каждый поврежденный участок — основной упор на Советский округ. Отдельное спасибо Любинскому району: их 2 бригады планируют начать работать в городе уже с завтрашнего дня».
Из-за нехватки рабочих рук к процессу также подключатся 40 человек из муниципальных учреждений: У правления благоустройства и дорожного хозяйства города, Пассажирского предприятия № 8, АО «Омскэлектро» и других.