Магнитные бури накроют Землю с 4 по 7 октября 2024 года

Магнитные бури продолжатся трое суток и завершатся лишь в понедельник 7 октября. Дело в том, что 2 октября на Солнце произошла длившаяся 31 минуту мощная вспышка. 3 октября последовала вторая: она продолжалась 28 минут, но по своей мощности превзошедшая первую.