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Магнитные бури накроют Землю с 4 по 7 октября 2024 года

Причиной большой продолжительности магнитных бурь стали сильные вспышки на Солнце, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Женщина страдает головной болью от магнитных бурь.
Источник: Shutterstock

Магнитные бури продолжатся трое суток и завершатся лишь в понедельник 7 октября. Дело в том, что 2 октября на Солнце произошла длившаяся 31 минуту мощная вспышка. 3 октября последовала вторая: она продолжалась 28 минут, но по своей мощности превзошедшая первую.

Ранее в беседе с ТАСС ученый Сергей Богачев из Института космических исследований РАН рассказал о мощном выбросе солнечной плазмы в сторону Земли. Он также дал прогноз по продолжительности магнитных бурь на три-четыре часа.

Пика магнитные бури достигнут в ночь с 4 на 5 октября. В ночное время суток их сила будет составлять 3 из возможных 5 баллов. Считается, что такие космические явления негативно влияют на самочувствие метеозависимых людей.

Магнитные бури могут приводить к повышению артериального давления, головным болям, тахикардии, общей слабости и нарушениям сна. Кроме того, в такие периоды повышается вязкость крови и увеличивается риск образования тромбов.