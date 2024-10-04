«Это безумие». Что произошло после драматичного поражения белоруски Арины Соболенко от чешки Муховой в Пекине

Белоруска Арина Соболенко не смогла преодолеть словно заколдованный для нее четвертьфинальный барьер турнира в Пекине, драматично проиграв почти в 3-часовом матче принципиальной сопернице чешке Каролине Муховой 6:7, 6:2, 4:6.
Важно еще, что Соболенко упустила отличную возможность до минимума сократить отставание от Иги Свентек в борьбе за звание первой ракетки.
Так прервалась 15-матчевая победная серия второй ракетки, во время которой Арина взяла два титула, в том числе US Open-2024.
Побеждать все время невозможно, но и проигрывать одной и той же сопернице тяжело. А Муховой Соболенко проиграла в третий раз подряд.
Каролина Мухова не звезда мирового тенниса, но и 49-е место в рейтинге не ее. В теннисном мире чешку хвалят за разнообразный техничный теннис, называя ее умным игроком. Но она не отличается стабильностью, а частые травмы бывает надолго выбивают Каролину из дела.
После операции на запястье она пропустила 8 месяцев (с осени 2023-го) и вернулась на корт только в июне 2024 года.
Мухова уже привыкла с частым перерывам из-за травм, но при этом она не теряет уверенность в себе. В Китае она сказала:
— В глубине души я знаю, что у меня есть уровень.
И вот она это подтвердила на фоне не лучшей игры и спада формы Арины Соболенко. Если белоруска в Пекине отдавала геймы на своей подаче андердогам, то уж что говорить про матч с Муховой.
Соболенко могла выиграть первый сет, но не реализовала два сетбола при счете 5:4. А в решающем третьем сете вела 2:0, 4:2, но в итоге провалилась в концовке и уступила 4:6.
— Теннис — это настоящие американские горки, — сказала в интервью после матча Каролина. — Никогда не знаешь, что получится. Я старалась бороться за каждый мяч. В конце концов, оно того стоило. Я сейчас стою здесь как победитель. Это весело, это безумие. Я очень рада.
Давно уже не было видно того недовольства, с которым Соболенко реагировала на свои ошибки во время матча. Возможно, со временем у Арины накопилась и физическая, и моральная усталость, которую отпуском в Афинах было не снять.
Но ей должно быть обидно, что она снова уступила Муховой, и снова это случилось в почти выигранном матче. Как в Париже.
В полуфинале «Ролан Гаррос»-2023 Соболенко вела 5:2 в третьем сете, а при счете 5:3 имела матчбол. Но затем ее игра неожиданно развалилась и Мухова, взяв пять геймов подряд, выиграла сет и матч. В Пекине был похожий сюжет.
Спустя много месяцев после того поражения в Париже Соболенко призналась:
— Наверное, все еще болит. Но это нормально. Я всегда говорю: мы не проигрываем, мы учимся. Этот опыт был очень важен для меня, потому что я многому научилась. Надеюсь, в этом году я смогу добиться немного большего.
И вот в 2024-м опять поражение все от той же Муховой. Возможно мы увидим матч-реванш на турнире в Ухане, который стартует уже 7 октября. И кстати, Ига Свентек заявила, что там не сыграет.
«После важных изменений в моей команде я решила дать себе еще несколько недель отдыха», — объяснила первая ракетка мира. А ранее она сообщила, что прекратила работу с тренером Томашем Викторовским.
Ранее мы писали, о признании Соболенко в Пекине: «Кажется, это китайский жареный рис помог мне победить».
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