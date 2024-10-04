Стало известно, когда начнут начислять плату за отопление в Петербурге

Вице-губернатор напомнил, что тарифы на коммунальные услуги в Петербурге установлены до 1 июля 2025 года. Ранее губернатор Александр Беглов принял решение о заморозке тарифов на воду, отопление, водоотведение и вывоз мусора. Это стало возможным благодаря доходам городского бюджета.