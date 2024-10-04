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Стало известно, когда начнут начислять плату за отопление в Петербурге

Тарифы на коммунальные услуги установлены до 1 июля 2025 года.

В Петербурге с 30 сентября началось периодическое протапливание, которое продлится примерно две недели. Вице-губернатор Сергей Кропачев сообщил, что за это время система теплоснабжения города будет полностью подготовлена.

Он также подчеркнул, что, несмотря на начало протапливания в сентябре, плата за эту услугу горожанам начнет начисляться с октября.

Вице-губернатор напомнил, что тарифы на коммунальные услуги в Петербурге установлены до 1 июля 2025 года. Ранее губернатор Александр Беглов принял решение о заморозке тарифов на воду, отопление, водоотведение и вывоз мусора. Это стало возможным благодаря доходам городского бюджета.

При установлении тарифов на второе полугодие 2025 года власти города учтут экономическую ситуацию, добавил Сергей Кропачев.

ЖКХ