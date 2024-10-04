Стало известно, когда начнут начислять плату за отопление в Петербурге

В Петербурге с 30 сентября началось периодическое протапливание, которое продлится примерно две недели. Вице-губернатор Сергей Кропачев сообщил, что за это время система теплоснабжения города будет полностью подготовлена.
Он также подчеркнул, что, несмотря на начало протапливания в сентябре, плата за эту услугу горожанам начнет начисляться с октября.
Вице-губернатор напомнил, что тарифы на коммунальные услуги в Петербурге установлены до 1 июля 2025 года. Ранее губернатор Александр Беглов принял решение о заморозке тарифов на воду, отопление, водоотведение и вывоз мусора. Это стало возможным благодаря доходам городского бюджета.
При установлении тарифов на второе полугодие 2025 года власти города учтут экономическую ситуацию, добавил Сергей Кропачев.