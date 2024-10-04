Омичей предупреждают — в магазины может попасть опасное молоко

По информации на этикетке она произведена ООО «Биффидо» по адресу производства 650021, Кемеровская область — Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 33, к. 95. Однако такой производственной площадки у предприятия нет. Иными словами, «молочка» произведена неизвестно кем, неизвестно где и как и неизвестно из чего.