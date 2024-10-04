Омичей предупреждают — в магазины может попасть опасное молоко

Роспотребнадзор по Омской области распространил предупреждение коллег из Кузбасса — на полки омских магазинов может попасть молочная продукция предприятия- призрака.
По информации на этикетке она произведена ООО «Биффидо» по адресу производства 650021, Кемеровская область — Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 33, к. 95. Однако такой производственной площадки у предприятия нет. Иными словами, «молочка» произведена неизвестно кем, неизвестно где и как и неизвестно из чего.
«Обращаем внимание потребителей на то, что реализация указанной продукции незаконна. В случае обнаружения молочной продукции указанного производителя, необходимо обратиться с сообщением о факте её продажи в Управление Роспотребнадзора по Омской области», — сообщили в ведомстве.