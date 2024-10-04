Что такое менеджеры паролей и как они работают: обзор лучших сервисов

Все пароли в менеджере защищены уникальным мастер-паролем, он должен быть особенно надежным, потому что является ключом ко всем другим данным. Чем сложнее такой код, тем выше безопасность всей информации в хранилище. Более того, многие сервисы не хранят мастер-пароль в открытом виде ни на сервере, ни на устройстве пользователя, что снижает риск кражи сведений о человеке. Если пользователь забудет его, восстановить доступ ко всем паролям может не получиться.