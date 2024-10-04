«Омолодят организм»: 10 продуктов, которые нужно включить в рацион после 50 лет

Например, в петрушке, щавеле, базилике много полезных витаминов, которые также омолаживают организм. Но не стоит забывать, что клетчатка, которой много в растительных продуктах, не рекомендуется людям с болезнями желудочно-кишечного тракта, заключила диетолог.