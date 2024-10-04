На нескольких улицах Ростова-на-Дону ограничат подачу воды

C 8 утра 8 октября до 8 утра 9 октября на нескольких улицах Ростова-на-Дону будет ограничена подача воды. Об предупредили в АО «Ростовводоканал».
Ресурс в краны не будет поступать в границах: Уральский — Загребаева — Киргизская — 2-я Киргизская — Вятская.
Отключение, в частности, затронет котельную (Беломорский, 100), детсад № 301 (Вятская, 108), две школы № 91 и 84 (Украинская, 26 и Киргизская, 41), аптеку (Беломорский, 94) и баню (Днепровский, 106).
Отсутствие воды будет связано с переподключением отремонтированного участка водопровода на Белорусской.