Работу фонтанов в Воронеже продлили до 13 октября из-за теплой погоды

В связи с продолжающимся бабьим летом, несмотря на то, что на календаре октябрь, власти продлили работу воронежских фонтанов еще раз. Они будут радовать горожан до 13 октября. Об этом 4 октября рассказали в мэрии.
Там пояснили, что речь идет о пяти фонтанах: на Советской площади, на площади Победы, в парке «Орленок», в Петровском сквере, в Центральном парке. Они будут работать по своему привычному графику ежедневно кроме понедельника.
Фонтан «Дюймовочка» около театра кукол будет работать лишь до 10 октября с 10:00 до 22:00. А вот те, что расположены в Кольцовском сквере и на проспекте Революции, отключили после 30 сентября. Такое решение приняла обслуживающая организация.