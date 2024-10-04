Работу фонтанов в Воронеже продлили до 13 октября из-за теплой погоды

Фонтан «Дюймовочка» около театра кукол будет работать лишь до 10 октября с 10:00 до 22:00. А вот те, что расположены в Кольцовском сквере и на проспекте Революции, отключили после 30 сентября. Такое решение приняла обслуживающая организация.