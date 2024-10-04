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Лучшие фото 4 октября

Новости Mail представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

Протестующий верхом на лошади во время марша с требованием немедленного освобождения 54 задержанных полицией Ганы, схваченных во время митинга против неспособности правительства остановить незаконную добычу полезных ископаемых, известную среди местных жителей как «галамси», в Гане.

Источник: Reuters

Ультраортодоксальные евреи совершают ритуал Ташлих — символическое избавление от грехов — во время Рош ха-Шана, перед Йом-Киппуром, еврейским Днем искупления, на берегу Ист-Ривер в Нью-Йорке.

Источник: Reuters

Дым поднимается над местом израильского авиаудара в бейрутском районе Дахие.

Источник: AP 2023

Затопленные после сильного дождя дома в деревне Лука, недалеко от боснийского города Фойница, в 50 км к западу от Сараево.

Источник: AP 2023

Последствия тайфуна «Кратон» на Тайване. По данным Центрального центра операций по чрезвычайным ситуациям, сильный ветер и дождь, вызванные тайфуном, стали причиной по меньшей мере двух смертей и сотен травм, еще два человека пропали без вести.

Источник: RITCHIE B. TONGO/EPA/ТАСС

Мужчина во время дождя в Москве. В городе может выпасть до 14% месячной нормы осадков. А температура воздуха установится на отметке до плюс 17 градусов.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС