Лучшие фото 4 октября

Протестующий верхом на лошади во время марша с требованием немедленного освобождения 54 задержанных полицией Ганы, схваченных во время митинга против неспособности правительства остановить незаконную добычу полезных ископаемых, известную среди местных жителей как «галамси», в Гане.
Ультраортодоксальные евреи совершают ритуал Ташлих — символическое избавление от грехов — во время Рош ха-Шана, перед Йом-Киппуром, еврейским Днем искупления, на берегу Ист-Ривер в Нью-Йорке.
Дым поднимается над местом израильского авиаудара в бейрутском районе Дахие.
Затопленные после сильного дождя дома в деревне Лука, недалеко от боснийского города Фойница, в 50 км к западу от Сараево.
Последствия тайфуна «Кратон» на Тайване. По данным Центрального центра операций по чрезвычайным ситуациям, сильный ветер и дождь, вызванные тайфуном, стали причиной по меньшей мере двух смертей и сотен травм, еще два человека пропали без вести.
Мужчина во время дождя в Москве. В городе может выпасть до 14% месячной нормы осадков. А температура воздуха установится на отметке до плюс 17 градусов.