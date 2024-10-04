Лучшие фото 4 октября

Последствия тайфуна «Кратон» на Тайване. По данным Центрального центра операций по чрезвычайным ситуациям, сильный ветер и дождь, вызванные тайфуном, стали причиной по меньшей мере двух смертей и сотен травм, еще два человека пропали без вести.