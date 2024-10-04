Омичей пригласили на общегородской субботник

«Собранный на общественных территориях мусор в мешках необходимо оставлять в месте проведения уборки. Волонтерам и общественным организациям с вывозом мусора с территорий общего пользования поможет городское “Управление дорожного хозяйства и благоустройства”. Предприятия и организации обязаны вывозить собранный на субботнике мусор собственными силами», — напомнили в администрации города.