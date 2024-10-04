Омичей пригласили на общегородской субботник

Как сообщили в мэрии Омска, завтра, 5 октября, в Омске пройдет общегородской субботник. Организации приведут в порядок свои подведомственные территории, УК и неравнодушные жители уберут придомовые территории.
Осенний месячник чистоты стартовал в городе 9 октября, а завершится уже в это воскресенье.
«Собранный на общественных территориях мусор в мешках необходимо оставлять в месте проведения уборки. Волонтерам и общественным организациям с вывозом мусора с территорий общего пользования поможет городское “Управление дорожного хозяйства и благоустройства”. Предприятия и организации обязаны вывозить собранный на субботнике мусор собственными силами», — напомнили в администрации города.
Запрещается выставлять мусорные мешки вдоль дорог или сбрасывать отходы от субботников в контейнерные площадки.
Мусор, собранный во дворах многоквартирных домов необходимо оставить возле санитарных площадок — их вывезет регоператор «Магнит».
Шины утилизирует ПАО «Татнефть». Предприятие расположено по адресу Красноярский тракт, 115, к. 4.