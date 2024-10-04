«Сбить вертолет президента — это война». Лукашенко сообщил о беспилотниках во время его полета над Беларусью

Также президент рассказал, что и утром перед вылетом на Пинщину, когда ему стали объяснять погодную ситуацию, он сказал обсудить данные вопросы непосредственно с пилотами и с ними принимать решение. Поэтому вылет было решено отложить на час из-за неблагоприятной погоды. Он отметил, что летел вертолет необычно низко, как он считает, чтобы электронными средствами с Украины было не видно.