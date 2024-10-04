«Сбить вертолет президента — это война». Лукашенко сообщил о беспилотниках во время его полета над Беларусью

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что во время его полета над Беларусью были замечены беспилотники, передает БелТА.
Ранее в СМИ сообщалось, что одновременно с вертолетом белорусского президента в воздушном пространстве Беларуси были замечены два беспилотника. И Лукашенко, чтобы отмести всякого рода инсинуации касаемо президентского вертолета и дронов, заметил, что это не является его проблемами, а задачей Службы безопасности.
— Пусть они смотрят, где дроны летают и куда вертолету президента лететь. Я действительно к этому так отношусь, — прокомментировал он.
Также президент рассказал, что и утром перед вылетом на Пинщину, когда ему стали объяснять погодную ситуацию, он сказал обсудить данные вопросы непосредственно с пилотами и с ними принимать решение. Поэтому вылет было решено отложить на час из-за неблагоприятной погоды. Он отметил, что летел вертолет необычно низко, как он считает, чтобы электронными средствами с Украины было не видно.
— Конечно, они вертолет видят: он же большой, это не беспилотник. Нормально прилетели. Поэтому я тут особо не парюсь, как в народе говорят, по этому поводу, — подметил он.
Но при этом Лукашенко сказал о том, что сбитый вертолет президента будет означать начало конфликта, что Украине не нужно.
— Потом, знаете: сбить вертолет Президента — это война, которая украинцам не нужна. Я не думаю, что в Украине те, кто принимает решения, озабочены этой проблемой. Хотя, конечно, что тут говорить, это неприятно, — признался он.
А еще белорусский президент сказал, что удивился, получив информацию о БПЛА. И добавил, что это беглые из-за границы начали подкидывать, что «на встречу президентскому борту вылетели беспилотники». При этом глава республики назвал это мелкой пакостью и провокацией. И сказал, что на подобное в Беларуси реагируют как специалисты.
— Реагируем молча, но даем понять, что в случае, если не дай бог что, придется отвечать. Ответить есть чем, — заключил он.
Ранее «Беларусь 1» показал фильм о заговорщиках, которые планировали расстрелять вертолет Лукашенко из крупнокалиберного пулемета.
Еще Александр Лукашенко сказал, что поддержит украинцев в случае притязания Польши на запад Украины.
И также президент опасается пропустить неожиданный удар со стороны Украины.
Но еще белорусский президент назвал своей главной задачей, не дать втянуть Беларусь в конфликт.