Роберт Смит из The Cure рассказал, что его вдохновило на написание трека Alone

Роберт Смит в новом видео, выложенном от имени рок-группы, рассказал о процессе написания трека, выпущенного 26 сентября.
Когда-то Роберт Смит записал стихотворение Dregs Доусона в свои заметки. После он вернулся к нему, когда искал подходящие образы для трека Alone.
Как бы я ни писал эту песню, в ней не было поэзии, и внезапно я обнаружил это [стихотворение] и подумал: «Вот оно, вот что не давало мне покоя».
Роберт Смит.
вокалист группы The Cure.
Песня Alone войдет в грядущий альбом The Cure «Songs Of A Lost World», который должен увидеть свет 1 ноября этого года.
Ранее Роберт Смит объяснил, почему работа над новым лонгплеем шла так долго. По словам музыканта, пластинка «то появлялась, то исчезала из его жизни на очень длительное время». Напоминаем, что последний студийник The Cure «4:13 Dream» вышел в 2008 году.