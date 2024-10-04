Не только шизофрения: о каких заболеваниях сигнализируют «голоса в голове»

Недавние исследования китайских нейрофизиологов показали, что у пациентов с шизофренией часто возникают слуховые галлюцинации. Это происходит вследствие нарушения деятельности нейронных цепей двух типов. Всегда ли слуховые галлюцинации являются признаком шизофрении и о чем еще может свидетельствовать этот симптом, «Вечерняя Москва» разбиралась со специалистом.