Не только шизофрения: о каких заболеваниях сигнализируют «голоса в голове»

Недавние исследования китайских нейрофизиологов показали, что у пациентов с шизофренией часто возникают слуховые галлюцинации. Это происходит вследствие нарушения деятельности нейронных цепей двух типов. Всегда ли слуховые галлюцинации являются признаком шизофрении и о чем еще может свидетельствовать этот симптом, «Вечерняя Москва» разбиралась со специалистом.
По словам психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, у здоровых людей голосов в голове быть не может. Обычно это признак тяжелого нарушения работы мозга, психического расстройства и нарушения восприятия действительности.
— Слуховые галлюцинации часто возникают при шизофрении, но также они могут начаться и при других заболеваниях. Например, при интоксикации психоактивными веществами или при опухоли головного мозга, — рассказал специалист.
Чтобы отличить развитие шизофрении от других опасных состояний, достаточно выявить природу происхождения посторонних голосов, заверил психиатр.
— При развитии опухолей мозга или интоксикации психоактивными веществами слуховые галлюцинации возникают извне, то есть человек слышит голоса вокруг себя. А при шизофрении посторонние звуки возникают внутри головы, — объяснил Вилков.
Причины слуховых галлюцинаций необходимо разбирать системно и сразу же обратиться к психиатру, чтобы определить наверняка развитие психического расстройства или шизофрении, подчеркнул врач.
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