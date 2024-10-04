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Для грузовиков и автобусов закрыли выезд из Уфы по старому Затонскому мосту

Мост закрыт для грузовиков тяжелее 10 тонн и больших автобусов
Источник: Комсомольская правда

В Уфе с сегодняшнего дня закрыли для движения большегрузов и автобусов старый Затонский мост. Об этом предупреждает городская администрация.

Уточняется, что сооружение 1971 года постройки находится в предаварийном состоянии. С четвертого октября тяжёлый транспорт, весом выше 10 тонн, будет выезжать из города по новому мосту (работающему на въезд в Уфу), по выделенной полосе — крайней левой.

Из-за ограничений поменяется и движение городских маршрутов. Так, автобусы «Башавтотранса» не смогут останавливаться на «Улице Речной» и «Автодроме».

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