Более 176 тысяч москвичей получили новые квартиры по программе реновации

Глава московской администрации Сергей Собянин подчеркнул, что с начала года сдали в эксплуатацию 44 жилых комплекса, возведенных по программе реновации жилья. Рядом с многоквартирными домами построили 599 детских, 350 спортивных площадок и более 280 зон отдыха для жильцов и гостей.