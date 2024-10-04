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Более 176 тысяч москвичей получили новые квартиры по программе реновации

В Москве с начала года сдали 44 жилкомплекса в рамках реновации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Новостройки в Москве
Источник: Shutterstock

Глава московской администрации Сергей Собянин подчеркнул, что с начала года сдали в эксплуатацию 44 жилых комплекса, возведенных по программе реновации жилья. Рядом с многоквартирными домами построили 599 детских, 350 спортивных площадок и более 280 зон отдыха для жильцов и гостей.

Строительство новых жилых комплексов ведется с учетом особенностей окружающей среды и застройки района. При проектировании учитывают архитектурный облик соседних домов.

Первую новостройку по программе реновации сдали в эксплуатацию ровно шесть лет назад. Ее возвели в Восточном административном округе Москвы. С тех пор столичным властям удалось добиться значительных успехов в обновлении жилого фонда города.

Ранее сообщалось, что в рамках программы реновации жилья в российской столице построят 113 новых жилых домов. В них будут расселены жители из сносимых домов старой постройки. В новых жилых домах устанавливают кухонные плиты, сантехнику и розетки для повышения оперативности заселения жильцов.