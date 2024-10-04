«Запели серенады»: в Крыму начался сезон рева у оленей

По словам зоолога, осенью в крымских горах у благородных оленей начинаются брачные поединки. В этот период самцы издают характерные звуки, похожие на медвежий рев. Громкий гул раздается в лесах и сильно пугает туристов. Многие думают, что это кричат хищники. Поведение животных, правда, может меняться на время гона. Из-за агрессии они могут напасть на людей. К тому же, по информации сотрудников Ялтинского горно-лесного заповедника, с каждым годом популяция «ревунов» увеличивается. В этом сезоне их уже насчитали около 1 тысячи 30 особей.