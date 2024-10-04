«Запели серенады»: в Крыму начался сезон рева у оленей

После жаркого лета в Крыму начали реветь олени. Странные звуки в разных районах полуострова услышали местные жители, о чем сразу рассказали в соцсетях. Люди боятся, ведь дикие животные в порыве агрессии могут наброситься на них. К тому же, по словам зоолога Сергея Иванова, в этом году из-за аномальной погоды олени начали реветь еще в августе. Таким образом самцы привлекают самок и распугивают соперников.
«Традиционно брачный сезон у оленей начинается в октябре. Пару месяцев назад, можно сказать, был фальш-старт. А именно сейчас у них активизируется брачный период. Животные действительно могут быть агрессивными, поэтому не стоит их раздражать и подходить слишком близко», — говорит КП-Крым эксперт.
По словам зоолога, осенью в крымских горах у благородных оленей начинаются брачные поединки. В этот период самцы издают характерные звуки, похожие на медвежий рев. Громкий гул раздается в лесах и сильно пугает туристов. Многие думают, что это кричат хищники. Поведение животных, правда, может меняться на время гона. Из-за агрессии они могут напасть на людей. К тому же, по информации сотрудников Ялтинского горно-лесного заповедника, с каждым годом популяция «ревунов» увеличивается. В этом сезоне их уже насчитали около 1 тысячи 30 особей.
«Это весьма положительный факт, который говорит о достаточно комфортной среде обитания для половозрелых особей оленя благородного», — прокомментировали КП-Крым в ведомстве и добавили, что первые отголоски брачного гона у животных зафиксировали намного раньше обычного — во второй половине августа.
Сотрудники заповедника также предупредили туристов и любителей гулять по лесам, что нужно быть осмотрительными и осторожными.
«На рев олени тратят очень много сил и энергии. Этот период обычно сигнализирует о взрослении животных. Полностью готовым к продолжению потомства самец становится к двум-трем годам, когда у него появляются крепкие рога. В этом возрасте олень начинает обзаводиться семьей», — отмечает Иванов.
Несмотря на сложный период и затрачиваемые силы, один взрослый олень собирает вокруг себя около двадцати самочек! За всеми «дамами» приходится ухаживать, а после — сражаться на поединках с соперниками. Именно поэтому ближе к зиме сотрудники заповедника часто находят мертвые туши животных мужского пола — проигравших в сражении за сердце оленихи.
«Для восстановления сил и набора массы к зиме у оленей есть всего месяц, максимум два в снежных регионах и два-три месяца в южных частях страны, что достаточно мало для истощенного поединками и “бессонными ночами” самца, поэтому в данный период самцы оленя благородного весьма ослаблены и уязвимы», добавили в пресс-службе заповедников.