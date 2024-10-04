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В Омской области суд оставил пенсию вдове

Когда жителю Русско-Полянского района пришли пенсионные деньги, он уже умер.

Источник: Комсомольская правда

Необычный иск пришлось рассматривать суду Русско-Полянского района Омской области. Омское отделение пенсионного фонда пыталось взыскать излишне выплаченную пенсию с вдовы получателя.

Дело было так. 31 марта 2020 года мужчина умер, а пенсию за апрель ему уже начислили. Вдова ее, понятное дело, сняла.

Спустя четыре года пенсионный фонд опомнился и решил затребовать эти деньги назад — мол, получатель в апреле ни дня не прожил, а значит пенсия была начислена безосновательно.

Представитель ответчицы настаивал — фонд пропустил срок исковой давности (он составляет 3 года) и иск не может быть удовлетворен. В фонде же настаивали, что узнали о том, что человек умер лишь в прошлом году, а значит, срок не пропущен.

Суд внимательно разобрался в деле и установил, что оставшиеся на счете после снятия пенсии 12 рублей 90 копеек ПФР вернул обратно уже в 7 апреля 2020 года.

То есть работники фонда либо уже знали о том, что человек умер, либо должны были об этом знать. А значит, требование о применении срока исковой давности со стороны ответчицы правомерно.

В итоге вдове ничего платить Фонду не придется. Решение вступило в законную силу.