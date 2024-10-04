Минчане сообщают о включении отопления в квартирах в разных районах 4 октября

Как сообщают читатели «КП», в пятницу, 4 октября, отопление появилось в жилых домах во Фрунзенском, Заводском, Московском (Юго-Запад), Ленинском районах, а также в жилых кварталах в районе Тракторного завода. Напомним, что в больницах, школах, детских садах отопление включили 1 октября, во вторник.