Минчане сообщают о включении отопления в квартирах в разных районах 4 октября

Минчане сообщают о включении отопления в квартирах в разных районах.
Как сообщают читатели «КП», в пятницу, 4 октября, отопление появилось в жилых домах во Фрунзенском, Заводском, Московском (Юго-Запад), Ленинском районах, а также в жилых кварталах в районе Тракторного завода. Напомним, что в больницах, школах, детских садах отопление включили 1 октября, во вторник.
Ранее мы собрали, что известно про включение отопления в Минске и по всей Беларуси: информация энергетиков и министерства ЖКХ.
Тем временем «Минскводоканал» сказал о возможных перебоях с холодной водой 4 и 5 октября.
Кстати, «Минскзеленстрой» анонсировал начало реконструкции парка Горького в Минске: «Появятся дополнительные зоны отдыха и новая площадка».